انطلاق أولى جلسات «منتدى شباب العالم» حول دور المجتمع الدولي في الإغاثة

عقد منتدى شباب العالم أول جلسة نقاشية بعنوان «دور المجتمع الدولي في تقديم الإغاثة للدول واللاجئين في الدول المضيفة»، من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتوسيع نطاق الدعم للفئات والدول الأكثر تأثرًا بالتحديات التي يشهدها العالم.

شارك في الجلسة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وكريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والمستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الدكتورة آمال إمام مدير إدارة الشباب والتطوع في الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

الحديث عن التداعيات الخاصة بتزايد وتيرة موجات اللجوء

ناقشت الجلسة العديد من المحاور تمثلت في الحديث عن التداعيات الخاصة بتزايد وتيرة موجات اللجوء على أوضاع اللاجئين في المجتمعات المضيفة، والحدودية، والتعرف على دور الجهات الفاعلة من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في التعامل مع أزمات اللاجئين، بالإضافة إلى تناول تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على قدرة الدول على احتواء اللاجئين وتوفير سبل الرعاية لهم.

كما ناقشت الجلسة التحديات المتزايدة أمام المنظمات الدولية التي تقف عائق أمام قدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

آليات دعم اللاجئين

جاء ذلك عقب انعقاد عدد من ورش العمل لمنتدى شباب العالم، على مدار أسبوع، حيث ناقشت «آليات دعم اللاجئين والمهاجرين، وكيفية دمجهم في المجتمعات التي يعيشون فيها ودور المنظمات الدولية في مساندة الدول» و«مفاهيم الصحة النفسية ودعم المرضى النفسيين»، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من الخبراء من مختلف المؤسسات والمنظمات المصرية والدولية.

يأتي ذلك تنفيذًا للمبادرات التي أطلقتها منصة منتدى شباب العالم وشباب البرنامج الرئاسي عوضًا عن تنظيم المنتدى في شكله المعتاد، بحيث يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية الموجهة للمنتدى لصالح مبادرات لها أثر مباشر في دعم الشباب.

جدير بالذكر أنه منذ انطلاق المنتدى في نسخته الأولى عام 2017، وعلى مدار النسخ الأربع السابقة، يهدف المنتدى إلى إرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، من خلال مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع.

واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.