تدريب 63 أخصائي تطوير في مدارس نجع حمادي بقنا

نظم قسم التطوير التكنولوجي بإدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، ورشة عمل تستهدف رفع كفاءة 63 أخصائي تطوير بمدارس المرحلتين الابتدائية والإعدادية بنجع حمادي، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف أشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بقنا، ومتابعة أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام الإدارة، ومحمد عبد اللاه رئيس قسم التطوير التكنولوجي بتعليم نجع حمادي.

ورشة لتدريب الأخصائيين

وقال إيهاب عياد فهمي مسؤول التدريب بقسم التطوير التكنولوجي بتعليم نجع حمادي، إن الورشة تنعقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 14 - 15 مارس الجاري، وتستهدف تدريب 63 أخصائي تطوير تكنولوجي بالمدارس الابتدائية والإعدادية التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، مقسمين على 4 مجموعات على مدار اليومين خلال فترتين صباحية ومسائية.

وأكد فهمي أن الورشة تستهدف رفع مهارات أخصائي التطوير التكنولوجي بالمدارس الابتدائية والإعدادية للارتقاء بأدائهم المهني للوصول بهم إلى مهارات أخصائي المرحلة الثانوية من حيث المعرفة بمنظومة الثانوية العامة (التابلت)، وتفعيل دور حجرات المشاهدة بالمدارس، مشيرا إلى أن القائم بالتدريب بورشة العمل محمد شاكر مسؤول منظومة الثانوية العامة بقسم التطوير التكنولوجي بتعليم نجع حمادي.

صقل مهارات أخصائي التطوير

من جانبه تفقد أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، فعاليات ورشة العمل المنعقدة بقاعة اختبارات الرخصة الدولية بديوان عام الإدارة، مؤكدا على أهمية دور أخصائي التطوير التكنولوجي في رقي وازدهار العملية التعليمية، مشيدا بانعقاد ورشة العمل التي تستهدف صقل مهارات أخصائي التطوير التكنولوجي والارتقاء بأدائهم المهني.