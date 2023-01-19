«تعليم قنا» تكشف استعدادات امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا استهدف رؤساء لجان امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي 2022 - 2023 للشهادة الإعدادية والمراقبين الأوائل بحضور منال عبدالوهاب وكيل المديرية وصابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية وسمية عبدالفتاح مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات ومصطفي عبيد رئيس لجنة النظام والمراقبة ومديري عموم الإدارات التعليمية لمناقشة استعدادات تعليم ‏قنا لإجراء الإمتحانات، وذلك بقاعة قصر ثقافة قنا.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بقنا

وأكد وكيل الوزارة بقنا أن الالتزام بضوابط وتعليمات أعمال الامتحانات والحفاظ على السرية التامة وتوفير الأجواء الامتحانية المناسبة للطلاب من أهم عوامل إنجاح امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأضاف أن رؤساء اللجان في امتحانات الترم الاول للصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا سيتم التواصل معهم على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية أو غرف العمليات ‏بالإدارات التعليمية تليفونيا والكترونيا للمتابعة الفورية لسير الامتحانات وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه البعض منهم.

قرارات وزارة التربية والتعليم

وشدد السيد على الالتزام التام بضوابط الامتحانات والقرارات الوزارية المنظمة لها وأنه يحظر تماما وغير مسموح باصطحاب أجهزة الهاتف المحمول وملحقاتها أو أي أجهزة إلكترونية نهائيا داخل اللجان لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما وجهت منال عبدالوهاب وكيل المديرية بضرورة الالتزام بالتواصل المباشر والفوري مع مديري عموم الإدارات المختصة وغرف العمليات بالإدارات التعليمية لضمان مواجهة أي مشكلة قد تعوق العملية الامتحانية وحلها على الفور لضمان انتظام سير العمل وانضباط اللجان .

الجدير بالذكر ان امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ السبت الموافق 21 يناير الجاري وتستمر حتى الأربعاء 25 يناير 2023م .