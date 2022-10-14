«تعليم قنا»: فتح باب العمل بنظام الحصة بـ20 جنيها لسد العجز في المدارس

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، عن فتح باب العمل بنظام الحصة من غير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية، وفقا للضوابط الواردة بالكتاب الدوري الصادر عن وزارة التربية والتعليم رقم 26 بتاريخ 20/9/2021، بحيث لا تتجاوز القيمة 20 جنيها للحصة الواحدة على أن تقوم مديرية التربية والتعليم بقنا، بحصر العجز الفعلي في التخصصات بالمواد الدراسية الأساسية بكل إدارة تعليمية.

وأوضح «السيد»، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا، أنه سيتم صرف المبلغ المالى للمتطوع للعمل بالحصة بموجب كشف معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة نظير مكافأة 20 جنيه للحصة وحتى إنتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.

نصاب المعلم المستعان به لا يزيد عن 24 حصة أسبوعيا

كما لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به للعمل بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا، لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديهم خبرة سابقة في مجال التدريس أولا ثم يتم المفاضلة بين المتقدمين، على أن يتم قبول ملفات المتقدمين وفقا للتوزيع الجغرافي بكل إدارة تعليمية وتكون الأولوية لأبناء القرى والمراكز التي تعاني من عجز في المواد الدراسية الأساسية، على أن تتولى كل إدارة تعليمية تلقي أوراق المتقدمين واستفساراتهم بحسب التخصصات المطلوبة وبحسب الضوابط المحددة.

الأوراق المطلوبة

يذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد حددت الأوراق المطلوبة للتعاقد للعمل بالحصة، وهي طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية وأصل شهادة المؤهل الدراسي و4 صور منه وتقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقة في التدريس و4 صور من البطاقة الشخصية ثم يوقع المتطوع للعمل بالحصة إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.