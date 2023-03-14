«السياحة»: المصابون بألزهايمر والفشل الكلوي لن يستطيعوا السفر لأداء الحج

أعلنت وزارة السياحة والآثار، خلال الضوابط المنظمة للحج السياحي 2023، الضوابط الصحية للمسافرين للحج لهذا العام، موضحة أنّ هناك فئات غير مصرح لها صحيا بالحج لهذا العام وأن الفئات هي مرضى الفشل الكلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي، ومرضى تليف الرئة، والمصابين بالسمنة المفرطة المرضية، وذوي الحالات المتقدمة من أمراض «القلب والأوعية الدموية، والتليف الكبدي والأورام».

السيدات الحوامل في الشهور الأولى

وأشارت وزارة السياحة إلى أنّ الضوابط الصحية تمنع أيضا السيدات الحوامل سواء كانوا في أشهر الحمل الأولى أو الأخيرة من السفر لأداء فريضة الحج لهذا العام، موضحة أن المصابين بالأمراض النفسية وألزهايمر وفقا لتقارير طبية معتمدة لن يستطيعوا أيضا السفر للحج.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنّ هناك العديد من الاشتراطات الصحية يجب على جميع المسافرين للحج الالتزام بها، وهي ضرورة اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تشيطية للقاحات المضادة لفيروس كورونا «كوفيد-19» على أن تكون اللقاحات معتمدة دوليًا ومن وزارة الصحة والسكان المصرية، بحيث تكون آخر جرعة قد تم الحصول عليها خلال فترة 6 أشهر من السفر، وذلك كشرط للحصول على تأشيرة الحج.

تقديم تقرير طبي معتمد من أحد المستشفيات التابعة للصحة

ولفتت الوزارة إلى أنه على الحاج تقديم تقرير طبي معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، موضحا به حالته الصحية تفصيلًا وأنه معافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والتي تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج، إضافة إلى أن تكون البطاقة الصحية الصادرة للحج سارية المفعول، مع تقديم ما يفيد بتوقيع الكشف الطبي على الحاج الفائز بفرصة الحج بأحد المستشفيات المعتمدة التي يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة المصرية.