تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار ورياح وشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ يكون مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، توقعات طقس الـ72 ساعة القادمة، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، والذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك.

توقعات طقس الأربعاء 15 مارس 2023

توقعات طقس الأربعاء 15 مارس 2023، بها شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، كثيفة على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 % تقريباً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

توقعات طقس الخميس 16 أبريل 2023

تشهد توقعات طقس الخميس 16 أبريل 2023، أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

توقعات طقس الجمعة 17 أبريل 2023

يكون طقس الجمعة 17 أبريل 2023، أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40 % على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة

درجات الحرارة الأربعاء 15 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

درجات الحرارة الخميس 16 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 14.

درجات الحرارة الجمعة 17 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.