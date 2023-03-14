أسعار الحج السياحي وشروطه.. الاقتصادي يبدأ من 130 ألف جنيه

قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، في تصريحات لقناة DMC، إنّ تكلفة الحج البري وصلت إلى 130 ألف جنيه شاملة التذكرة والعبارة والإقامة، أما الاقتصادي فوصل إلى 150 ألف جنيه بتذكرة السفر، والخمس نجوم يبدأ من 230 ألف جنيه ويتدرج حتى يصل للإقامة أمام الحرم مباشرة.

أسعار حج السياحة

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أسعار الحج حسبما أعلنتها وزارة السياحة:

تبدأ أسعار الحج السياحي 2023 من 130 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية.

- المستوى البري 130 ألف جنيه.

- المستوى الاقتصادي بـ130 ألف جنيه دون تذكرة الطيران.

- مستوى 5 نجوم بـ230 ألف جنيه دون تذكرة السفر وذلك بفنادق تبعد عن الحرم 1250 مترا.

- مستوى 5 نجوم بـ275 ألف جنيه للإقامة بفنادق صف ثان من الحرم بمسافة من 250 مترا حتى 1250 مترًا من الحرم المكي دون تذاكر الطيران.

- مستوى 5 نجوم إقامة بفنادق صف أول على الحرم حتى 250 مترا من الحرم بـ 310 آلاف جنيه دون تذاكر الطيران.

شروط حج السياحة

- لا يحق المواطنين الذين تقدموا لطلبات الحج من خلال وزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة، وحج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه الجمعيات الأهلية التقدم إلى الحج السياحة 2023.

- المواطن له الحق في التقدم إلى جهة واحدة من الـ3 جهات المنظمة للحج.

- توقيع المتقدم للحج والمرافق له، إقرار بعدم سابقة أداء فريضة الحج طوال حياته.

- الموافقة على إقرار بأنّه يلتزم بالضوابط المنظمة للحج كاملة.