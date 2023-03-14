انخفاض درجة الحرارة غدا.. والأرصاد الجوية تناشد عدم تخفيف الملابس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا بشأن حالة الطقس الأربعاء الموافق 15 مارس، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة غدا، وطالبت المواطنين بعدم التخفيف من ملابسهم حتى استقرار الأحوال الجوية، إذ يسود طقس بارد ليلا على كل الأنحاء.

انخفاض درجات الحرارة غدا

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة غدا بقيم تتراوح من 4: 9 درجات في بعض المدن والمحافظات، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%، كما تتكون شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية إلى ومن القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء الموافق 14 مارس، جاءت كما يلي:

- القاهرة 21 - 12

- العاصمة الإدارية 21 - 11

- أكتوبر 21 - 12

- بنها 21 - 12

- دمنهور 20 - 12

- وادي النطرون 21 - 11

- كفر الشيخ 21 - 12

- المنصورة 22 - 12

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 12

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 19 - 13

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 12

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 10

- رأس سدر 23 - 14

- نخل 20 - 09

- كاترين 14 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 24 - 16

- الإسكندرية 20 - 11

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 13

- السلوم 20 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 14

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 22 - 11

- قنا 23 - 11

- الأقصر 28 - 12

- أسوان 25 - 12

- الوادي الجديد 23 - 12

- أبوسمبل 24 - 11