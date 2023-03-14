اعترافات المتهم بحيازة بندقية آلية في التجمع: «بستعرض بيها أمام أقاربي»

كشف المتهم بحيازة بندقية آلية في التجمع الخمس، أمام النيابة العامة، عن سبب حيازة السلاح الناري وعدد من الطلقات، إضافة إلى حيازته 3 بنادق خرطوش ومسدسي صوت داخل منزل والدته في التجمع الخامس، وزعم المتهم أن الغرض من حيازة تلك الأسلحة وخاصة البندقية الآلية هو التباهي أمام أقاربه.

حبس المتهم بحيازة بندقية آلية

وروى المتهم تفاصيل الواقعة أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة حيازة أسلحة نارية عبارة عن بندقية آلية لا يجوز ترخيصها، وكذلك حيازة أسلحة خرطوش وطلقات نارية غير مرخصة، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونفى المتهم الاتجار في تلك الأسلحة، مدعيًا أنه يقيم في منطقة ريفية جنوب الجيزة مع عدد كبير من عائلته، وأنه يتباهى أمامهم بحيازته لتلك الأسلحة، وأن الشرطة ألقت القبض عليه في كمين بالقاهرة الجديدة وقت أن كان في طريقه إلى منزل والدته المتزوجة من رجل آخر بعد وفاة والده قبل سنوات.

عقوبة حيازة بندقية آلية تصل للسجن المؤبد

يشرح سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، تفاصيل عقوبة حيازة بندقية آلية، بقوله «إن قانون العقوبات حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة إلى المؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه».

وأضاف «عبد العظيم» لـ «الوطن»، «أن قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستراد أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، بدون ترخيض وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه».