مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع بكوم أبوراضي لإنتاج قطع غيار قطارات السكة الحديد

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، عن توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة لينزا إيجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية بشأن إنشاء مصنع مشترك بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى بنى سويف على مساحة 5 أفدنة ملك هيئة سكك حديد مصر لإنتاج جميع أنواع قطع الغيار لصالح هيئة سكك حديد مصر وكذلك لجميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع إمكانية التصدير للخارج مستقبلاً وكذلك تجهيز المصنع بالمعدات والآلات اللازمة.

توطين صناعة قطع الغيار الخاصة بالسكة الحديد

ووقع على مذكرة التفاهم كل من المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمهندس خالد محمود يحيي، رئيس شركة لينزا إيجيبت، حيث أشار التقرير إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى توطين صناعة قطع الغيار الخاصة بالسكة الحديد وتصنيعها محليا مثل أنظمة الربط ولقم الفرامل والعجل ومثبتات السكة كما تتضمن المذكرة الاستعانة بمهندسين وعمال من هيئة السكك الحديدية وقيام شركة لينزا بتقديم دراسة جدوى عند التوسع في إنتاج مكونات أخرى لوزارات أخرى داخل مصر.

وأوضحت التقرير، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات بتوطين صناعة النقل وقطع الغيار اللازمة لها في مصر وفق أحدث الأساليب وبما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع الشركات المتخصصة ولاسيما الشركات الدولية وكذلك في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل حيث يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص ممثلاً في شركة لينزا إيجيبت.

توطين صناعة الوحدات المتحركة

وأشار التقرير، إلى أنه جارٍ التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة مثل تالجو الإسبانية العالمية وهيونداي روتيم الكورية الجنوبية وشركة اليستوم الفرنسية بما يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا ويمثل الخطوة الأولى في تحقيق الحلم بأن تكون مصر أحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال وتوفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة الذي تنفذها الدولة في مجال مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي.

ونوه التقرير بأن مثل هذه المشروعات تساهم في توفير العملة الصعبة والتي كانت تستخدمها الدولة لاستيراد قطع الغيار والقطارت كما تساهم في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومي بالتصدير إلى كل دول العالم خاصة قارة أفريقياكما اكد وزير النقل على ضرورة وجود شريك أجنبي متخصص في المجال ذاته، وتقوم حاليًا شركة لينزا بعدد من المباحثات مع بعض الشركات الأجنبية للتعاون معها في مجال التصنيع المحلي وسيتم تكثيف المباحثات بعد توقيع مذكرة التفاهم.

يذكر أنه سيتم إنشاء شركة مشتركة بين هيئة السكك الحديدية و شركة لينزا «شركة مشروع» لإدارة المصنع، هذا وقد قامت شركة لينزا بعمل دراسة سوقية مبدئية لإنشاء خط انتاج المحركات الكهربائية والتي تستخدمها وزاره النقل وكذلك باقي قطاعات الدولة المصرية مثل وزارة الإسكان ومحطات المياه والصرف الصحي ووزارة الري وقطاع البترول وقطاع توليد الكهرباء مع شركة سيمنز الألمانية.