«تنمية الأسرة» لقناة الحياة: من تنجب طفلين فقط ستسحب المكافأة بأرباحها

قالت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، ومدير المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إن «ادخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان» سيكون له أرباح ويمكن للسيدة سحبها.

أرباح مع المبلغ الأصلي

وأضافت أميرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة»، «السن الأصغر للتسجيل بالبرنامج 21 سنة وعندما تصل السيدة إلى عمر 45 سنة لن تحصل فقط على 24 ألف جنيه وإنما سيكون له فوائد وستصل إلى مبلغ 60 ألف جنيه، إذا كان عمرها 21 سنة، والعمر الأقصى للتسجيل 40 عاما، وما ستأخذه من أموال مكافأة لها».

لا عقاب لأحد

وتابعت: «لا توجد عقوبة لمن تنجب أكثر من طفلين لأنه ليس حلا، درسنا كويس قبل أخذ أي قرار، فالتجارب العالمية كلها أعطتنا نوعين من الحوافز سلبية وإيجابية، والإجراءات العقابية لا تؤتي بنتيجة، وإنما تعطي نتائج عكسية وليست حلا وهو الجاري في العالم كله».

وأكدت: «في الصين كان من ينجب أكثر من طفل واحد يعاقب، واللي حصل كان انتشار ظاهرة أطفال الشوارع، وهذا أمر لا نريده».