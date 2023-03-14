إجراء تحليل مخدرات لسائق سيارة متهم بدهس عامل في التجمع الأول

قررت النيابة عرض سائق سيارة ملاكي متهم بدهس عامل أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات بأنواعها، لبيان ما إذا كان المتهم تحت تأثير المخدرات وقت ارتكاب الواقعة، من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

دهس عامل أثناء عبوره الطريق في التجمع الأول

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول بلاغا بمصرع عامل إثر تعرضه لحادث دهس سيارة أثناء عبور الطريق بدائرة القسم، وبالاتقال تبين العثور على جثة شاب من مواليد 1984، وتبين أنه يحمل متعلقاته الشخصية، وجرى نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بأحد المستشفيات بدائرة القسم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

المتوفى عامل بإحدى شركات المقاولات في التجمع الأول

وكشفت التحريات عن أن المتوفى عامل بإحدى شركات المقاولات في التجمع الأول، وهو من قرية الحمد بمركز منفلوط التابع لمحافظة أسيوط، وأوضحت التحريات أنه أثناء عبوره الطريق صدمته السيارة.