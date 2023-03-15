محافظ جنوب سيناء: الشبكة الوطنية للطوارئ وراء نجاح إدارة أزمة السيول

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، نجاح إدارة أزمة الأمطار والسيول التي تعرضت لها بعض مدن المحافظة، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إذ جرى نقل الأحداث في المدن التي ضربتها السيول «بالصوت والصورة» عن طريق أجهزة الشبكة الوطنية التي تقوم بالبحث المباشر من المدن، إلى غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة وغرفة عمليات شرم الشيخ.

وقال المحافظ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تابع الموقف منذ أمس لحظة بلحظة بالتنسيق مع رؤساء المدن، حيث ترأس غرفة العمليات، وتابع أعمال مواجهة السيول وفتح الطرق المغلقة، وقدم المحافظ السكر إلى رؤساء المدن الذين ظلوا طوال اليوم في الشارع لإزالة آثار السيول وفتح الطرق.

نقل الحدث مباشرة إلى غرفة العمليات

وأوضح «فودة»، أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كانت حلقة الوصل بين غرفة العمليات والمدن عن طريق أجهزة اتصالات حديثة مؤمنة، تمكنها من نقل الحدث مباشرة إلى غرفة العمليات، مؤكدا أن المحافظة سباقة في إنشاء الشبكة التي تقدم حلولا للأزمات والمساعدة في إدارة المواقف.

ووجه اللواء خالد فودة، الشكر إلى العنيد محمد عبد الغني مسئول الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بجنوب سيناء، على المجهود المبذول لإقامة مركز جديد للشبكة بمجلس مدينة شرم الشيخ.

حصر خسائر السيول

كما كلف رؤساء المدن بإعداد تقرير مفصل عما شهدته المدن من أمطار وسيول مع حصر خسائر السيول إن وجدت، لافتًا إلى مشروع حماية جنوب سيناء من أخطار السيول أثبت نجاحه حيث سارت السيول في مجراها الطبيعي.