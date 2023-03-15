محافظ جنوب سيناء: رصد 1.5 مليار جنيه للحماية من أخطار السيول

شهدت محافظة جنوب سيناء أمس، موجة أمطار رعدية استمرت طوال اليوم، أسفرت عن حدوث سيول اختلفت قوتها من مكان إلى آخر.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك خطة وخارطة بمناطق السيول تضعها المحافظة سنويا، كما يوجد أعمال حماية من أخطار السيول تمت في العديد من مدن المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن المدن التي تعرضت إلى السيول أمس هي «سانت كاترين، نويبع، دهب، طابا»، موضحاً أنه السيول تحركت من الوديان إلى المسار الطبيعي المحدد لها.

10 وديان ضربتها السيول بجنوب سيناء

وأكد «فودة»، أن هناك وديان معروفة بالمحافظة تتعرض للسيول سنويا، وجرى إقامة أعمال حماية من أخطار السيول بتكلفة تجاوزت 1.5 مليار جنيه.

أسماء الوديان التي ضربتها السيول أمس في جنوب سيناء هي:

１- وادي وتير مدينة نويبع.

２- وادي السعال سانت كاترين.

３- وادي الأربعين سانت كاترين.

４- وادي التلعة سانت كاترين.

５- وادي شريج سانت كاترين.

６- وادي دهب.

７- وادي المراخ طابا.

８- وادي طابا.

９- النجمات، مرجانه.

１０- الشاطئ الوردي.