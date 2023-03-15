نصائح لتغذية سليمة في شهر رمضان.. تجنب تلك العادات

يتبع بعض الأشخاص أنظمة غذائية خاطئة خلال شهر رمضان، من الممكن أن تسبب مشكلات للجهاز الهضمي والصحة، خاصة إذا داوم عليها البعض طوال أيام الشهر.

ونقدم فيما يلي، أبرز العادات الغذائية الصحية التي يمكن اتباعها من قبل الصائمين طوال شهر رمضان الكريم، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان.

نصائح لتغذية سليمة في شهر رمضان

وتأتي النصائح لتغذية سليمة في رمضان، كما يلي:

ينصح بتناول اللحوم الخالية من الدهون.

تناول الدجاج بدون جلد.

ومن الأفضل تناول الأسماك مشوية أو مطهوة بالفرن.

وينصح بالإفطار على ثلاث تمرات، وهي أفضل طريقة صحية للإفطار في شهر رمضان، نظرا لغناء التمر بالألياف.

احرص على تناول الكثير من الخضراوات لتزويد الجسم بالفيتامينات والمغذيات.

من المهم تناول الحبوب الكاملة لتزويد الجسم بالطاقة والألياف.

يجب تجنب الأطعمة المقلية أو التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون أو السكر.

شرب 10 أكواب مياه

الإكثار من شرب المياه من فترة الإفطار إلى السحور، بما لا يقل عن 10 أكواب، لتعويض ما يفقده الجسم أثناء ساعات النهار.

ومن المهم للصحة تناول الأطعمة الغنية بالمياه، مثل الحساء والبطيخ والسلطة الخضراء.

تجنب تناول المشروبات التي تحتوى على الكافيين، مثل القهوة والشاي والكولا حتى لا تصاب بالجفاف.

احرص على تضمين وجبة السحور خضراوات وأفوكادو، وخبز مصنوع من الحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان بشرط أن يكون جبن خفيف الملح.