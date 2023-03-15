تفاصيل الحالة المرورية.. كثافات بسيطة في كوبري أكتوبر

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، تفاصيل الحالة المرورية، اليوم.

ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية بسيطة للسيارات القادمة من الجيزة في الاتجاه لمناطق وسط البلد، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي.

وتظهر كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا إلى الدائري، ويشهد نفق الأزهر تباطؤ في حركة سير السيارات للقادم من صلاح سالم ويتجه إلى ميدان العباسية أو العكس، كما تظهر بعض الكثافات المتحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر وحتى شارع أحمد سعيد.

ويشهد طريق المحور للقادم من ميدان لبنان والمتجه إلى أكتوبر، كثافات مرورية نتيجة التحويلة الموجودة هناك من محور 26 يوليو ويتجه إلى طريق المهندس شريف إسماعيل، ويشهد محور صفط اللبن كثافات مرورية تزيد قبل إشارة جامعة القاهرة، وتظهر كثافات مرورية في شارع الهرم نتيجة التحويلات.