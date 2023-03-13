الحالة المرورية في القاهرة والجيزة: سيولة في صلاح سالم وكثافات بوسط البلد

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني ودينا شرف، الحالة المرورية، اليوم، الإثنين، 13 مارس 2023، إذ ظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات، وصولا إلى الطريق الدائري، ويشهد شارع صلاح سالم سيولة مرورية كبيرة، ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية.

وفي القاهرة، فإن هناك إغلاقا كليا لأحد اتجاهي طريق الأوتوستراد لتنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد، ويستلزم الامر إجراء تحويل لحركة المرور في الاتجاه الآخر بالتبادل لمدة شهر.

كثافات مرورية باتجاه وسط البلد

وفي اتجاه الكورنيش، فإن هناك كثافات مرورية بسيطة باتجاه منطقة وسط البلد، أما كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية، فإن هناك سيولة مرورية حتى غمرة، اما المتجه إلى العباسية فإنه سيجد كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية.

وشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية بسيطة للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وهناك كثافات أخرى للاتجاه العكسي بسبب زيادة أحمال السيارات، كذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة.