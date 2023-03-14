الطب الشرعي: لا شبهة جنائية في العثور على جثة سيدة بأحد فنادق القاهرة

أكد مصدر بالطب الشرعي الانتهاء من كتابة التقرير المبدئي الخاص بوفاة سيدة عُثر على جثتها داخل غرفتها بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة قصر النيل، مشيرا إلى أن التقرير أوضح عدم وجود شبهه جنائية.

وذكر المصدر، أن التقرير رّجح أن الوفاة سببها مرضي، موضحا أنه جار إرسال التقرير للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

لا إصابات ظاهرية

وتلقى مأمور قسم شرطة قصرالنيل بلاغا من مسؤول فندق شهير بدائرة قسم الشرطة، يفيد العثور على جثة سيدة داخل غرفتها، وبالانتقال تبين العثور على جثة «م ي»، 57 سنة، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية ، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وبفحص الغرفة تم العثور علي متعلقاتها الشخصية.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة ما إذا كانت توجد شبهه جنائية في الوفاة من عدمه، وصرحت بالدفن.

تحريات المباحث

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بالفندق، تمهيدا لتفريغها لكشف الملابسات، وقررت استدعاء العاملين بالفندق لسماع أقوالهم.