عرض السائق المتهم بدهس شاب في البساتين على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة، عرض السائق المتهم بدهس شاب والتسبب في وفاته، أثناء عبوره الطريق في منطقة البساتين، على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة من عدمه؛ لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه.

واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، بالإضافة إلى تقرير حول ما رصدته كاميرات المراقبة في محيط مسرح الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين، بلاغا بمصرع شاب دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «علي ر» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين إصابته بنزيف وكسور بالجمجمة، كما تبين العثور على كامل متعلقاته الشخصية، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري.