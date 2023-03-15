الطب الشرعي: لا شبهة جنائية في وفاة طالب يوم عيد ميلاده الـ16 بالقاهرة

قال مصدر بالطب الشرعي إن تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة طالب يدعى «نادر أ ع» والذي عثر على جثته داخل غرفة نومه بمنزله في منطقة حدائق القبة يوم الاحتفال بعيد ميلاده الـ16، قد كشف عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضاف المصدر أنه جار كتابة التقرير وإرساله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة طالب داخل غرفة نومه

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طالب داخل غرفة نومه في منزلة الكائن بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طالب يدعى نادر أ ع، 16 عاما، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية سوى بعض السحجات حول الرقبة.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الطالب لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.