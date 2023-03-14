عرض المتهم بقتل والده في المرج على الطب الشرعي.. ترك جثته 7 أيام بالمنزل

قررت النيابة العامة عرض المتهم بتهشيم رأس والده حتى الموت في المرج وترك جثته لمدة 7 أيام حتى تحللت على الطب الشرعي لإجراء الكشف عن تعاطي المواد المخدرة لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه.

استعجال تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية

كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الأدلة الجنائية الخاص بالبصمات وفصيلة الدماء التي عُثر عليها في منزل المجني عليها لمطابقتها بالمتهم لبيان إذا كان ارتكاب الواقعة بمفرده أم يوجد معه شركاء آخرون.

انبعاث رائحة كريهة كشف الجريمة

تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهه من دخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة صاحب الشقة ويدعى «السيد كمال م م»، 65 عاما، وسط بركة من الدماء الجافة، كما تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي كامل، وتبين من خلال الفحص إصابة المجني عليه بتهشم في الرأس.

التحريات: المتهم سيئ السمعة ومدمن مخدرات

وكشفت التحريات بأن المجني عليه يقيم في الشقة محل البلاغ ومعه ابنه، وأضافت التحريات بأن ابنه سيئ السمعة ومعروف إدمانه للمخدرات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.