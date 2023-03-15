إصابة صديقين في «قعدة هزار» تحولت لمشاجرة بالسكاكين بسوهاج

تحول مزاح بين صديقين على المقهى بمحافظة سوهاج، إلى مشاجرة أصيب خلالها الشابان بجروح في أنحاء الجسم.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بإشارة من مستشفى جرجا لقسم شرطة جرجا العام بوصول المدعو «محمد خ ا ع» سن 18 عاما، طالب ويقيم بدائرة مركز جرجا، بمحافظة سوهاج، مصاب بجرح قطعي أسفل الإبط الأيسر وآخر بالكتف الأيسر واشتباه قطع بالأوعية الدموية، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي؛ لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتجهيزه للعمليات.

مزاح تحول لمشاجرة

وبسؤال خاله المدعو «محمود م م م» سن 42 عاما مقاول ويقيم بذات الناحية بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، اتهم المدعو «فرج م ف م» سن 18 عاما طالب ويقيم دائرة القسم بالتعدي على نجل شقيقته المصاب المذكور، بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته إثر مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح، أثناء تواجدهما على المقهى.

ضبط المتهم وتحرير محضر

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة «سكين» وتبين إصابته بكدمه بالذراع الأيسر وجرح بفروة الرأس، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم تحويلة لمستشفى جرجا المركزي، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واتهم المصاب بإحداث إصابته نتيجة مزاح تطور لمشاجرة.