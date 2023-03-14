ضبط 5 أشخاص في الموسكي لتورطهم في أعمال حفر وتنقيب عن الآثار

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكي، بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط 5 أشخاص، مقيمين بمحافظة القاهرة، حال التنقيب عن الآثار داخل العقار -ملك أحدهم، وعُثر بداخله على (حفرة بقطر 1.5 × 1.5 متر وعمق 3 أمتار - أدوات الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.