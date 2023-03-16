الحكم على متهم في إعادة محاكمته بقضية «أحداث أطفيح».. بعد قليل

تنطق الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، بالحكم على متهم في جلسة إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث أطفيح».

تأجيل للنطق بالحكم

وكانت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الخميس، 16 مارس، للنطق بالحكم على المتهم.

التدبير لعمل تجمهر من بين التهم

وخضع المتهم إلى جلسة تحقيق مُكثفة من قبل النيابة العامة، والتي وجهت له وعدد آخر من المتهمين الذين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث أطفيح»، قيامهم بالتدبير لعمل تجمهر والتلويح بالعنف بغرض إثارة الشغب.

الشروع في القتل

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بمعاونة آخرين سبق الحكم عليهم اقتحموا قسم شرطة أطفيح، وإشعال النيران به والشروع في القتل، فضلًا عن تأليف عصابة وتزويدها بالأسلحة النارية والذخائر وزجاجات المولوتوف والخرطوش، مما تسبب في تلفيات بالممتلكات الخاصة والعامة.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أيضًا بالاشتراك مع آخرين أتلفوا ممتلكات عامة وخاصة، وهدفهم من ذلك منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتعدي على قوات الشرطة الذين كانوا موجودين في قسم شرطة أطفيح في ذلك الوقت، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواحهم.