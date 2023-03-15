وزير الزراعة: توقعات بتصدير الفائض من القمح مع حلول 2024

قال السيد القصير وزير الزراعة، إنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائمة كانت الاعتماد على التقاوي المعتمدة المحسنة، خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها على سبيل المثال أن نسبة التغطية من القمح عام 2020 كان 35%، أما الموسم الحالي وصل إلى 70%، ومن المتوقع أن يصل نسبة التغطية للقمح أكثر من 100% بحلول عام 2024.

وأضاف القصير، في حديثه خلال فعاليات افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، أنَّه من المتوقع بحلول عام 2024 أن يكون نسبة التغطية من القمح تحقق فائضًا للتصدير، مؤكّدًا أنَّ هذا الأمر سينطبق على الذرة والفول الصويا وعباد الشمس والقطن والأرز والمحاصيل الاستراتيجية كلها.