مصرع شاب دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء عبوره الطريق في مصر الجديدة

لقي شاب مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة أثناء عبوره الطريق في مصر الجديدة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

النيابة العامة تأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة إذا كانت قتل خطأ أو يوجد عمد، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة، وهل تتهم أحدا بالتسبب فيها من عدمه.

بلاغ بمصرع شاب في حادث دهس

كانت بداية الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع شاب في حادث دهس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «مصطفى. م. ع» في العقد الرابع من العمر.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وإصابته بتهشم في عظام الجمجمة ونزيف خارجي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.