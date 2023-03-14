مصرع شاب سقط من شرفة منزله في ظروف غامضة بالقاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع شاب إثر سقوطه من شرفة منزله بدائرة قسم شرطة الساحل في القاهرة.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفه هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار، مسرح الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الساحل بلاغا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول شاب جثة هامدة ادعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «بيتر. ف».

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبفحص الجثة تبين إصابته بكسور في أماكن متفرقة من الجسم، وتهشم في عظام الجمجمة ونزيف خارجي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.