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«القصير»: إضافة محصول الذرة للزراعة التعاقدية لتعظيم الاستفادة من الصوامع

كتب:

هاجر عمر
11:10 ص | الأربعاء 15 مارس 2023
السيد القصير وزير الزراعة

السيد القصير وزير الزراعة

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن من ضمن الإجراءات الداعمة التي اتخذتها الدولة هي التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي لبناء الصوامع، والذي رفع قدرة مصر التخزينية من 1.2 مليون طن كطاقة تخزينية إلى 3.4 مليون طن، بالإضافة إلى السعات التخزينية الموجودة لدى الجهات الأخرى كالبنك الزراعي، والتي مكنت مصر من بناء احتياطي إستراتيجي وصل إلى 5.5 مليون طن.

تعظيم الاستفادة من الصوامع بإضافة محاصيل أخرى غير القمح

وأضاف القصير خلال كلمته في فعاليات افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، أن رفع القيمة من السعات التخزينية كالصوامع، من خلال التنسيق مع وزير التموين وبتوجيه من رئيس الوزراء، يخدم الزراعة التعاقدية للذرة وغيرها من المحاصيل، للاستفادة من هذه الصوامع في استلام المحاصيل ودعمها ببعض المجففات اللازمة.

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