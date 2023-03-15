وزير الزراعة: نخطط لإنشاء حقول إرشادية للذرة وعباد الشمس لأول مرة

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن الدولة دعمت محور إشراك المجتمع المدني وتعزيز دوره في تنفيذ المبادرات الوطنية التي استهدفت دعم الإنتاج الزراعي، بينها مبادرة «إزرع»، والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع وزارة الزراعة لزراعة 150 ألف فدان قمح لصغار المزارعين في صورة نموذج تطبيقي تشاركي بين كل الجهات الفاعلة، فضلا عن التخطيط لإقامة حقول إرشادية للذرة وعباد الشمس لأول مرة.

وأضاف القصير في حديثه خلال فعاليات افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، أن وزارة الزراعة تقوم بدعم التوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية والحملات القومية في إطار دعم ملف الإرشاد الزراعي.

وأوضح أن العام الجاري شهد إقامة أكثر من 7000 حقل إرشادي للقمح، كما تخطط الوزارة لإقامة حقول إرشادية لمحصول الذرة لأول مرة، وعباد الشمس وغيرها من المحاصيل الإستراتيجية.