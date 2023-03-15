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وزير الزراعة: افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية يحقق قدرا كبيرا من الأمان في القطاع

كتب:

هاجر عمر
11:38 ص | الأربعاء 15 مارس 2023
السيد القصير وزير الزراعة

السيد القصير وزير الزراعة

قال السيد القصير وزير الزراعة، إنَّ افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، يضاف إلى إنجازات جعلت مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية وتحديث كل الصناعات لخلق فرص واعدة للدولة المصرية في هذا التوقيت بالغ الحساسية، خاصة أنَّ مصانع الأسمدة في العالم بدأت في تخفيض طاقتها الإنتاجية تدريجيًا بسبب أزمة الطاقة وغيرها. 

وأضاف القصير، في حديثه خلال فعاليات افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، أنَّ قرار مصانع أسمدة العالم بخفض الطاقة تزامن مع تزايد الطلب على الأسمدة لتدعيم ملف الزراعة.

وتابع :«بالنسبة للمجمع الذي يتمّ افتتاح اليوم، فهو يتزامن مع تخفيض العالم أجمع إنتاجه من الأسمدة، ويأتي بفضل توجيهات الرئيس والرؤية المستقبلية والثاقبة لمثل هذه الأمر، خاصة أن هناك نقص في إنتاج الأسمدة على مستوى العالم، فهناك طلب كثير نتيجة أزمة الغذاء وملف الأمن الغذائي وبالتالي مثل هذه المشروعات تضيف قيمة وتحقق قدرًا كبيرًا من الأمان لقطاع الزراعة في الدولة المصرية».

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