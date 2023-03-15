اللحظات الأخيرة في حياة «مسن المرج».. قتله ابنه وترك جثته 7 أيام بالمنزل

قادت الصدفة أهالي المرج للعثور على جثة جارهم المسن البالغ من العمر 70 عامًا متحللة داخل منزله، فأثناء مرور أحدهم بجانب المنزل اشتم «رائحة كريهة»، فاستدعى جيرانه وبطرق الباب تفاجئوا بعدم رد أحد، فتسلل الشك إليهم وسارعوا بإبلاغ رجال الشرطة.

إصابات برأس جثة مسن المرج

بعد دقائق قليلة من البلاغ، تواجدت سيارات الشرطة في المكان، ومن خلال دخول المنزل تبين أن وجود جثة المسن صاحب المنزل ملقاه أرضًا وفى حالة تعفن، وعقب قيام رجال الأدلة الجنائية بالمعاينة اكتشفوا أن الجثة مهشمة الرأس ومصابة بألة حادة.

وانتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان المجني عليه وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط المكان، وتبين من خلال تحريات الشرطة أن المتهم قام بتهشيم رأس والده باستخدام ألة حادة وترك الجثة 7 أيام داخل المنزل حتى التعفن.

القبض على شخص متهم بقتل مسن المرج

ومن خلال تفريغ عدد من كاميرات المراقبة وإجراء التحريات تم القبض على المتهم واقتياده الى قسم الشرطة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وبعد إجراء تحقيقات موسعة في الواقعة أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات فى الواقعة.