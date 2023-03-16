عرض المتهم بدهس عجوز أثناء عودته من صلاة الفجر بالقاهرة على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض السائق المتهم بدهس عجوز أثناء عودته من صلاة الفجر بمنطقة مصر الجديدة، على الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه.

وقررت النيابة العامة استعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وطلبت تقرير مفصل حول تفريغ كاميرات المراقبة.

بلاغ بمصرع عجوز أسف عجلات سيارة ملاكي

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا بمصرع عجوز دهسا أسفل عجلات سيارة ملاكي بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة عجوز يدعى «عبد المولي. ش»، مواليد 1932.

وكشفت التحريات أن المتوفى أثناء خروجه من صلاة الفجر دهسته سيارة مسرعة، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى خاصة في دائرة قسم الشرطة، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وهل يوجد عمد في الواقعة أم أنها قتل خطأ، كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها، وكشف ملابسات الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وأصدرت قراراتها المتقدمة.