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عرض المتهم بقتل شقيقه في شبرا على الطب الشرعي لتحليل مخدرات

كتب:

خالد فهمي
11:54 ص | الأربعاء 15 مارس 2023
تحليل مخدرات " صورة تعبيرية "

تحليل مخدرات " صورة تعبيرية "

قررت النيابة العامة عرض المتهم بقتل شقيقة طعنا في شبرا الخيمة على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه، واستعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاص بوفاة المجني عليه، وكذلك تقرير فني حول السلاح المستخدم في الواقعة، كما طلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وملابساتها.

إخطار بوفاة شاب متأثرا بإصابته

تلقى مأمور قسم ثان شبرا الخيمة إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة القسم بوصول شاب مصاب بعدة طعنات نافذة في الصدر والبطن ووفاته متأثرا بإصابته، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمود.ب.ع»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابته بـ 4 طعنات في الصدر والبطن، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم للتشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

التحريات: خلافات أسرية

وكشفت التحريات بأن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.  

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