استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن تقرير غرفة عمليات الوزارة، بشأن حالة الطقس غير المستقر في بعض المحافظات، أشار إلى تعرض محافظة شمال سيناء لسيل متوسط خرج عن مساره، قاطعا طريق «الحسنة - بغداد»، ولم يشكل خطورة على القرى المجاورة، وتم غلق الطرق.

سيول ضعيفة بمحافظة جنوب سيناء

كما أشار التقرير إلى تكون سيول ضعيفة بمحافظة جنوب سيناء بأودية مجروح، ووتير بنويبع، وبين طابا ورأس النقب، وطابا وهايتي، داخل مجراهم الطبيعي، ولا توجد خطورة على القرى المجاورة، كما سقطت أمطارا خفيفة إلى متوسطة على بعض مدن محافظات الإسماعيلية والشرقية وكفر الشيخ وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والبحر الاحمر والدقهلية وأسيوط وبورسعيد والقليوبية.

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار هذا الأسبوع وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

استمرار المتابعة الميدانية

وطالب اللواء هشام آمنة من المحافظات بضرورة استمرار المتابعة الميدانية، واستمرار التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية، مشددا اللواء على ضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية في الشوارع على مدار اليوم والرقابة المستمرة على تواجد معدات الشفط وازالة تراكمات المياه لسيولة الحركة المرورية.