تفاصيل أعلى 3 ودائع أسبوعية في البنوك.. فائدة تصل لـ7.5%

الودائع البنكية من أهم الأوعية الادخارية التي توفرها البنوك لعملائها بهدف استثمار مدخراتهم، ويحرص العملاء على متابعة أسعار الفائدة على الودائع بشكل مستمر وفقًا لنوع الوديعة، ومن بين هذه الأنواع الودائع الأسبوعية.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، أعلى 3 ودائع أسبوعية في البنوك المصرية، المصرف المتحد، بنك مصر، البنك الزراعي المصري.

الوديعة الإسلامية من المصرف المتحد:

- الفائدة على الوديعة: 7.5%.

- مدة الوديعة: 12 شهرا.

- دورية صرف العائد: ربع سنوي.

- الحد الأدنى لربط الوديعة: 5000 جنيه.

وديعة من 7 - 14 يوما من بنك مصر:

- الفائدة على الوديعة: تصل إلى 4.25%.

- مدة الوديعة: من 7 - 14 شهرا.

- دورية صرف العائد: آخر المدة.

- الحد الأدنى لربط الوديعة من جنيه حتى مليون جنيه.

وديعة من 7 - 15 يوم من البنك الزراعي:

- الفائدة على الوديعة: تصل إلى 4.25%.

- مدة الوديعة: من 7 - 15 يوما.

- دورية صرف العائد: آخر المدة.

- الحد الأدنى لربط الوديعة: 100000 جنيه.