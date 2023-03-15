انطلاق قافلة «أبواب الخير» لتوفير 102 طن مواد غذائية ولحوم بالفيوم

أعلن العقيد تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أنّ احتفالية «دكان الفرحة» التي نظمها الصندوق بجامعة الفيوم اليوم، تضمنت أيضًا توفير 102 طن مواد غذائية ولحوم وخضروات وألبان، وذلك بهدف توفير المواد الغذائية لنحو 4 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وأشار إلى أنّ القافلة، تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية خلال الشهر الكريم، مُشيرًا إلى أنّها تضمنت 72 طن مواد غذائية جافة، و10 أطنان لحوم، و3 طن عصائر وألبان مقدمة من شركة بيتي المراعي و7.5 طن منتجات ألبان مقدمة من شركة دومتي، 10 أطنان خضروات وفاكهة لصالح 4 آلاف أسرة مستحقة بالمحافظة.

انطلاق مبادرة أبواب الخير

وأوضح أنّ ذلك يأتي ضمن مبادرة أبواب الخير بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وشركة حديد عز، ومجموعة النساجون الشرقيون.

تكريم 20 طالبًا وطالبة

وتضمنت الاحتفالية التي حضرها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، تكريم 20 طالبًا وطالبة من الطلبة الفائقين بمختلف كليات جامعة الفيوم ضمن مبادرة بالعلم نستطيع التي ينفذها الصندوق لدعم عملية التعليم والتدريب بالجامعات المصرية.

كل ما تريد معرفته عن مبادرة دكان الفرحة

يشار إلى أنّه تم تدشين مبادرة «دكان الفرحة» في شهر أبريل 2019، وتعمل على تجهيز العرائس، وتنظيم معارض للملابس الجديدة داخل مختلف الجامعات الحكومية فضلًا عن دور الأيتام، حيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع التي يريدها ويحتاج إليها بحرية تامة دون مقابل، وذلك مراعاةً للجانب المعنوي.

توفير مليون قطعة ملابس

وتمكن "دكان الفرحة" خلال الأعوام الماضية من توفير أكثر من مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها نحو 350 ألف شخص، بالإضافة إلى تنظيم معارض لطلاب جامعات الإسكندرية، والمنيا، وعين شمس، وجنوب الوادي، والفيوم، ودمياط، وحلوان، وسوهاج.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية، ودور الأيتام، وأبناء السجينات، وذوي الهمم، في محافظات القاهرة والجيزة، وقنا، والأقصر، وأسيوط، وشمال سيناء، والواحات البحرية، والشرقية.