تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ1733 مريضًا في بني مزار بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة؛ تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا؛ بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

قافلة طبية علاجية بقرية الفرجانى

أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية الفرجانى التابعة لمركز بنى مزار خلال يومي 13 و14 مارس الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1733 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

تحويل حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 277 حالة جراحة، 455 حالة أطفال، 233 باطنة، 120 قلب، 96 نساء، 81 أسنان، 213 جلدية، و 168 أنف و أذن، و90 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لعدد 106 مترددين، و4 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 122 مترددا، وخلع أسنان لـ7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 41 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 81 مترددا، وذلك من خلال 11 عيادة متنقلة.