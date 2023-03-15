«كيفية حدوث الزلازل في القشرة الأرضية» ندوة بنوعية كفر الشيخ

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ ندوة بعنوان «كيفية حدوث الزلازل في القشرة الأرضية وتبعاتها وآثارها على الأرض وكيفية التعامل مع هذه الأزمات لتلافي أي أخطار ناجمة عنها»، اليوم الأربعاء، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأشارت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، إلى أن الزلازل تعتبر أحد المخاطر الطبيعية التي تهدد حياة السكان وممتلكاتهم وسير الحياة اليومية لديهم وبلادنا رعاها الله تعتبر من البلدان الأقل احتمالية للتعرض للزلازل الشديدة لكنها ليست بمنأي عن ذلك حيث أننا جزء من هذا العالم.

مخاطر الزلازل والهزات الأرضية

وأكد الدكتور حسين توفيق البدراوي، أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، الى أن الزلازل أو ما يعرف بالهزات الأرضية واحدة من الكوارث الطبيعية التي لا دخل للإنسان فيها وقد تخلف وراءها كوارث وخسائر مادية وبشرية، إلا أن مرونة المجتمع في التعامل مع هذه الزلازل قد يخفف بشكل كبير من حجم هذه الخسائر.

وأضاف الدكتور محمد رشاد الجنزوري، مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وعضو اللجنة العلمية لرصد ظاهرة التغير المناخي بمجلس الوزراء، أن الزلازل تعتبر ظاهرة طبيعية عنيفة، وإحدى الكوارث الطبيعية التي لا يمكن منعها، لكن يمكن التخفيف من مخاطرها وآثارها الضارة على الإنسان، وتعرف الزلازل على أنها اهتزازات مفاجئة سريعة تصيب القشرة الأرضية عندما تنفجر الصخور التي كانت تتعرض للإجهاد أي التمدد، وقد تكون هذه الاهتزازات غير كبيرة، وقد تكون مدمرة على نحو شديد.

دراسات بحثية هامة عن الزلازل

وأضاف أن كثير من الدراسات والتقارير والتجارب في مختلف أنحاء العالم تؤكد أن الرعب وعدم التصرف السليم من قبل الناس عند حدوث الهزة الأرضية يؤدي إلى الزيادة في إعداد الخسائر على عكس ذلك عندما يكون هناك إعداد نفسي مسبق وتهيئة للحذر من أخطار الهزة الأرضية، وذلك يكون بإبلاغ الناس بالتعليمات الهامة المتبعة أثناء الهزة وبعدها والتثقيف لهم بنشر المعلومات عن أخطار الزلازل وما يجب أن يتخذوه من احتياطات.

حضر الندوة كل الدكتورة سهير مجدي جرجس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.