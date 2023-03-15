مواعيد غلق المولات والمطاعم والمقاهي في رمضان 2023

وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع قرار وزير التنمية المحلية لتحديد مواعيد عمل وغلق المحلات والمقاهي خلال الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك، ونرصد لكم في السطور التالية مواعيد غلق المحلات والمقاهي في رمضان 2023.

مواعيد غلق المطاعم والمقاهي في رمضان 2023

وعن مواعيد غلق المحلات والمقاهي في رمضان 2023 وعيد الفطر، نص مشروع القرار على أنه استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ميلاديًا تقرر الآتي:

مواعيد إغلاق المحلات والمولات التجارية، والمطاعم والمقاهي والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، يوميًا في تمام الساعة 2:00 صباحًا قبل الفجر للمطاعم، وبالنسبة للمطاعم والكافيهات استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة.

- إغلاق محلات الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، يوميًا في تمام الساعة 10:00 مساءً.

-أما الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن تستمر لـ 24 ساعة.

-محلات البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات، على مدار اليوم.

موعد تطبيق توقيتات غلق المحلات والمقاهي في رمضان 2023

وعن موعد تطبيق توقيتات غلق المحلات والمقاهي في رمضان وعيد الفطر 2023/1444، نص مشروع قرار التنمية المحلية أن مواعيد غلق المحلات والمقاهي والمطاعم سوف تطبيق بداية من يوم الأربعاء الموافق 22 مارس الجاري، حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.