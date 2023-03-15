الحياة الآن.. مباشر: إطلاق التيار الكهربائي في نجع جبران بأسوان لأول مرة منذ 47 عاما

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر فضائية «الحياة»، إطلاق التيار الكهربائي في نجع جبران بنصر النوبة لأول مرة منذ 47 عاما ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظة أسوان.

تفاصيل مشروع إطلاق الكهرباء بنجع جبران

ويستفيد نحو 500 نسمة من أهالي نجع جبران التابع لقرية بلانة، من خدمة توصيل الكهرباء لأول مرة، كما أن مد شبكة كهرباء نجع جبران بطول 1700 متر و60 عمودا وكشافا.

وخلال التقرير، عبر أهالي قبائل العبابدة في نجع جبران، عن فرحتهم بعد الاستغناء عن المولدات الكهربائية المنزلية، وما زال العمل مستمرا بنصر النوبة في محافظة أسوان.

أهداف مبادرة حياة كريمة

وتهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره جرى إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.