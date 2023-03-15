الحياة الآن.. مباشر: استمرار العمل بمحطة رفع صرف صحي قرية بهتا بسوهاج

رصد برنامج «الحياة الآن» عبر قناة «الحياة»، استمرار العمل في مشروع محطة رفع صرف صحي في قرية بهتا ضمن مبادرة حياة كريمة في المراغة بسوهاج.

مساحة المحطة 1200 فدان

تقع محطة رفع صرف صحي قرية بهتا على مساحة 1200 فدان، وتعمل محطة رفع صرف «بهتا» بطاقة تصميمية 609 لترات في الثانية.

ترتبط محطة رفع الصرف بقرية بهتا مرتبطة بمحطة معالجة الغريزات بخط طرد 11 كيلومترا، وتخدم محطة رفع صرف «بهتا» 6 قرى هي بني وشاح والبهاليل وشندويل والشيخ يوسف والتوابع.

أهداف مبادرة حياة كريمة

وتهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.