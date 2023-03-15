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«الحياة الآن».. مباشر: تشغيل مركز شباب قرية أرمنا بنصر النوبة في أسوان

كتب:

محمد عزالدين
05:56 م | الأربعاء 15 مارس 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» المذاع عبر فضائية «الحياة»، تقريرا عن تشغيل مركز شباب قرية أرمنا في نصر النوبة بمحافظة أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». 

مجتمعات جركز شباب قرية أرمنا بنصر النوبة

ووفق التقرير، فإن مركز شباب قرية أرمنا في نصر النوبة يقع على مساحة 17 ألف متر مربع، ويضم ملعبا قانونيا وملعبا خماسيا وصالات ألعاب، ويخدم 20 ألف نسمة في قرى عنيبة ومصمص ووادي خربت، وما زال العمل مستمرًا في مركز نصر النوبة بأسوان.

أهداف حياة كريمة

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي تعمل على توفير حياة كريمة وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

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