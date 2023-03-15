رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية

شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها فعاليات ختام الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية بملاعب المدينة الجامعية بكفر سعد.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، ومشرفي المدن الجامعية ببنها، وطوخ، ومشتهر، وشبرا.

اهتمام كبير بالأنشطة الطلابية

وأكد الدكتور جمال سوسة أن جامعة بنها تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية بكل صورها وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع وصناعة المستقبل.

بيئة اجتماعية مناسبة للاستذكار

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المدن الجامعية ليست مكانًا للسكن والإقامة فقط وإنما بيئة اجتماعية مناسبة للاستذكار والتفوق العلمي ووسيلة للترفيه عن الطلاب، تساعدهم على ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية المختلفة.

يذكر أن الفعاليات شارك فيها طالبات وطلبة المدن الجامعية بمشتهر، وطوخ وكفر سعد، و شبرا، حيث أقيمت المسابقات بين الطلاب في مسابقات القرآن الكريم، والشطرنج، والغناء، والشعر، والرسم، والانشطة الرياضية.

وفى ختام الفعاليات كرم رئيس الجامعة الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية وأعرب عن سعادته بما شاهده من مواهب متعددة بين المشاركين في فعاليات المسابقات المختلفة.