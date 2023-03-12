رئيس جامعة بنها يشهد ورشة عمل عن المناظير الجراحية النسائية

شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، ورشة عمل عن المناظير الجراحية النسائية في مصر بمركز المهارات والمحاكاة الطبية بجامعة بنها، بالتعاون مع كلية الطب البشري ممثلة فى قسم النساء والتوليد، والجمعية المصرية للتدخل الجراحي الدقيقة، لتدريب شباب الأطباء على أساسيات جراحة المناظير وتبادل المعرفة والاحتكاك بالخبرات والمدارس الجراحية المختلفة في هذا المجال.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري، ووكلاء كلية الطب البشري، والدكتور محمد عبد السلام رئيس قسم النساء والتوليد بكلية الطب البشري والدكتور أشرف المشد مدير مركز المهارات والمحاكاة الطبية، وخبراء دوليين فى جراحة المناظير من إنجلترا، وألمانيا، وجامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، وطنطا، والمنوفية، وبنها.

جراحة المناظير تعد من الأساسيات لكل طبيب

وقال الدكتور جمال سوسة، إن جراحة المناظير تعد من الأساسيات لكل طبيب بشرى فى معظم التخصصات الطبية حيث أن طرق التدريس الاكلينكى وإتقان المهارات الجراحية تتغير من وقت لآخر، لذلك أصبح التعلم القائم على المحاكاة من أفضل الطرق التطبيقية حيث يوفر فرصة للتدريب ثم تقييم الطلاب بشكل موضوعى وعلى نطاق واسع واكتساب الثقة قبل دخولهم غرفة العمليات وإجراء العمليات الجراحية على مرضى أحياء.

وأشار إلى أن تعلم المهارات الجراحية على شخص حي يمكن أن يكون له مشكلات طبية وقانونية وأخلاقية، وبالتالي يؤدى أستخدام المحاكاة إلى تحويل تعلم المهارات الجراحية الأساسية من غرفة العمليات إلى المختبر، لممارسة المهارات الجراحية وصقلها كما تعتبر المحاكاة، مفيدة لترقية المهارات الجراحية للأطباء الأكبر سنا.

التعلم القائم على المحاكاة يجعل الجراح أكثر كفاءة

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن التعلم القائم على المحاكاة يجعل الجراح لاحقا أكثر كفاءة فى التعامل مع المضاعفات أثناء الجراحة ويمكن للجراح ممارسة العمليات الجراحية الأقل شيوعا مسبقا، وهذا يساعد على زيادة السرعة والكفاءة والتلقائية والدقة فى التشخيص والعلاج في هذا المجال.

يذكر أن الورشة ستستمر لمدة ثلاثة أيام، سيتم عمل محاضرات تفاعلية، بالإضافة إلى تدريب عملي للأطباء على أحدث أجهزة المحاكاة الطبية بالمركز، وتختتم بعمليات حية بمستشفى بنها الجامعي.