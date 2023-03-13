محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتفقدان القوافل الطبية بمركز الخانكة

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أعمال القوافل الطبية التي نظمتها الجامعة بقرية العكرشة دائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار تطوير القرى المصرية الأكثر احتياجا.

خطة تطوير منطقة العكرشة

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظة القليوبية، أن القافلة الطبية الجاري تنفيذها تأتي ضمن أعمال خطة المحافظة والجامعة لتطوير منطقة (العكرشة) الصناعية والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بالمنظومة الطبية، مشيرا إلى أنه جار تحويل منطقة العكرشة إلى منطقة صناعية رسمية، تتمتع بكافة خدمات البنية التحتية اللازمة؛ لتصبح منطقة صناعية متكاملة الخدمات لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار؛ بهدف خلق فرص عمل للشباب.

وأشاد محافظ القليوبية خلال اللقاء بدور جامعة بنها في تنفيذ القوافل المتكاملة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والنهوض بالقرى الأكثر احتياجا.

أهمية الدور المجتمعي في جامعة بنها

من جانبه أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، على أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة بنها في خدمة المجتمع في كافة المجالات والمشاركة بفعالية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير القرى المصرية، حيث تنظم الجامعة القوافل الشاملة للقرى الأكثر احتياجًا ويتم صرف العلاج المجاني للمرضى، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى مُتابعة عمليات جراحية لمستشفيات الجامعة والعلاج على نفقة الدولة بما يليق بكرامة الإنسان المصري.

وأشار الدكتور جمال سوسة إلى أن جامعة بنها تعتبر بمثابة شريك أساسي للمحافظة ورئيسي فى عمليات التطوير الاجتماعي والتنمية الشاملة وحل مشاكل المجتمع المحيط بها، لافتا أن القافلة الطبية استهدفت إجراء الكشف الطبي على أهالي قرية العكرشة وتقديم خدمات طبية متميزة لهم في مختلف التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى أن الجامعة ستعد خطة لإمداد القرية بعدد من الأساتذة المتخصصين في التخصصات الطبية طبقا للاحتياجات التي تطلبها مديرية الشئون الصحية بالقيوبية.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، أن الجامعة ستقوم بدراسة نوعية المصانع في قرية العكرشة وآليات توفيق أوضاعها وذلك من خلال أساتذة متخصصين في هذا المجال من كليات الجامعة.

وقال الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل الطبية يأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي، مضيفاً أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب والمستشفى الجامعي في تخصصات (الأطفال، الصدر، الرمد)، وتم الكشف على أهالي القرية بإجمالي 211 حالة، تنوعت بين 97 حالة أطفال، و37 حالة صدر، و77 حالة رمد وصرف العلاج مجانا.