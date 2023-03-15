تحديد موعد إجراء قرعة الحج الخاصة بالتضامن الاجتماعي في شمال سيناء

تستقبل مديرية التضامن بمحافظة شمال سيناء، طلبات الحج، من الذين ينوون أداء بنظام القرعة هذا العام، وذلك حتى 20 مارس الحالي، إذ يتم إرسال الطلبات إلى الوزارة بالقاهرة بعدها.

استقبال الطلبات حتى 20 مارس

قال علي غيط وكيل وزارة التضامن الأجتماعي بشمال سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جار استلام طلبات الحجيج، وذلك حتى 20 من الشهر الحالي، موضحا أن استقبال الطلبات بدأ منذ يوم 7 من الشهر مارس الحالي، وسيغلق الباب يوم 20، ويتم تحويل الطلبات الخاصة بالجمعيات الأهلية، وليست لها علاقة بحج السياحة وما شابه، لمكتب الوزارة بالقاهرة، لتحديد يوم لأجراء القرعة العلنية بالمحافظة

القرعة تتم في المدينة الشبابية بشكل علني

ومن جهة أخرى، أعلن قسم العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء في بيان له أن قرعة الحج الخاصة بالجمعيات الأهلية، التي تختلف عن قرعة الحج السياحي، والتي أيضا يتم عمل قرعه لها، تجرى بشكل علني، في المدينة الشبابية، بحضور جميع المتقدمين، والسيد المحافظ، ومدير التضامن، ولجان التنسيق، ومدير أمن شمال سيناء، والنواب والشيوخ، وعدد من المدراء ومجالس المدن، ووجهاء المجتمع المدني.

وأضاف أن القرعة تتم بكل شفافية ونزاهة، ويتم تهنئنة الفائزين، العمل على متابعتهم، وأنهاء جميع الأوراق الخاصة، والعمل على تحديد موعد الحج، وزيارة بيت الله الحرام.