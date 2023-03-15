آخر مشهد في حياة «نجوى» داخل عيادة طبية بقرية المراشدة.. طعنة ابن العم

لم تتوقع «نجوى»، صاحبة الـ 25 عامًا أن حياتها ستنتهي بهذه الطريقة المأساوية، عندما أقدم على قتلها نجل عمها، بعدما وصلت الخلافات بينهما لطريق مسدود، إذ قررت فسخ خطوبتها منه، إذ شاهد المتهم المجني عليها داخل مقر عملها في إحدى العيادات بقرية المراشدة التابعة لمركز شرطة الوقف بمحافظة قنا، وتخلص منها بطعنها باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، وجرى نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

جريمة داخل عيادة طبية

كانت عقارب الساعة تشير إلى الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، حينما ورد لمركز شرطة الوقف يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة فتاة تُدعى «نجوى. إ. ص»، 25 عامًا، بطعنة بـ «مطواة»، أثناء عملها داخل عيادة في قرية المراشدة التابعة لدائرة المركز، وبالانتقال تبين أن شاب يُدعى «م.أ.ح»، نجل عم المجني عليها وخطيبها السابق، سدد لها عدة طعنات وفر هاربًا، بسبب رفضها استكمال الخطوبة.

كاميرات المراقبة رصدت الواقعة

الجريمة المؤلمة رصدتها كاميرات المراقبة، الموجودة أعلى الجدران وتحفظت عليها الأجهزة الأمنية التي من خلالها جرى تحديد هوية المتهم، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وبعد غضون ساعات قليلة وصلت الأجهزة الأمنية وفريق النيابة لمعاينة مسرح الجريمة، وخضع المتهم لمعاينة تصويرية بالصوت والصورة، ومثل الجريمة أمام فريق النيابة لبيان كيفية ارتكابه الجريمة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم.

عقوبة القتل العمد

وعن العقوبة المتوقعة يقول المحامي رامي عبد المنعم، لـ«الوطن»، إن المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن «يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من 3 سنوات إلى 7، كل من جرح أو ضرب أحد عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد».