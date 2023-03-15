ماذا قال المتهمون بالتنقيب عن الآثار بالموسكي أمام جهات التحقيق؟

«كنا فاكرين في آثار تحت البيت، عشان كدة قررنا إحنا الخمسة نحفر وندور عليها من غير ما حد يعرف».. بهذه الكلمات اعترف المتهمون بالحفر والتنقيب عن الآثار، أسفل أحد العقارات بمنطقة الموسكي بمحافظة القاهرة، بتفاصيل الواقعة، أمام جهات التحقيق.

التخطيط للحفر والتنقيب عن الآثار

وأضاف أحد المتهمين: «كنا فاكرين إن البيت مبني على آثار، واتفقنا إحنا الـ5 إننا هنحفر تحت البيت من غير ما أي حد يعرف عننا حاجة»، موضحا أنهم جهزوا كل أدوات الحفر والتنقيب واتفقوا على يوم الحفر.

حفرة دون آثار

وتابع: «بدأنا فعلا الحفر في البيت، ووصلنا تقريبا لحد عمق 3 أمتار تحت الأرض لكن ملاقينيش أي حاجة، وكنا مقررين نكمل الحفر، بس الشرطة جت وقبضت علينا».

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أمس الثلاثاء، القبض على 5 متهمين بالحفر والتنقيب أسفل أحد العقارات بمنطقة الموسكي بالقاهرة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية المنتظرة على الـ5 متهمين، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنهم سينطبق عليهم «قانون حماية الآثار» رقم 117 لسنة 1983، والذي ينص على الآتي: «كل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة».