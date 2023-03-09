أستاذ طرق: محور الفريق كمال عامر يختصر المسافة بين شمال وجنوب الدائري

وصف الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، محور الفريق كمال عامر، بأنه أحد أهم المحاور المرورية في شبكة الطرق السريعة التي ترتبط بالطريق الدائري وهو يعد أول محور عرضي بنطاق القاهرة الكبرى يمر على المحاور الطولية بالعرض، موضحاً أنه يربط بين الطريق الدائري شمالاً وبين الطريق الدائري جنوباً، وتنفيذه يمثل إضافة كبيرة لمحافظة الجيزة لما يحققه من تطور ملحوظ في انسيابية الحركة المرورية والقضاء على نقاط التكدس والاختناق المروري في محافظة الجيزة.

مسارات محور الفريق كمال عامر

وحدد الدكتور عبدالله أبوخضرة في تصريح لـ«الوطن»، مسارات محور الفريق كمال عامر، الذي تم تنفيذه من خلال الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلا في جهاز تعمير القاهرة الكبرى، قائلاً: «هو حلقة وصل جديدة تربط بين الجيزة ومحافظة القاهرة من خلال عدة مداخل ويمتد المحور من دائري المنيب جنوباً إلى الوراق شمالاً حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر، بطول 15 كم، وعرض 33 – 65.5 متر».

ويربط محور الفريق كمال عامر شوارع مستشفى الصدر والثلاثينى وخاتم المرسلين ومطار إمبابة، كما أنه يحل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة ويخفف الاختناقات المرورية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري باستغلال القوس الغربي للطريق الدائري.

المحور يربط المحاور العرضية الرئيسية

وتضمن مشروع محور الفريق كمال عامر إنشاء محور حر في اتجاهين بعرض «3 - 4» حارات مرورية بكل اتجاه، وأيضاً شهد المشروع تطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض «2 - 3» حارات مرورية في كل اتجاه، كما يربط المحاور العرضية الرئيسية وهي 26 يوليو وجامعة الدول العربية وصفط اللبن وفيصل والهرم.

كما شمل المشروع إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها كما شهد المشروع استغلال المساحات المتوافرة أسفله لإقامة جراجات ونقاط خدمية للمواطنين.

أول محور مروري حر يربط شمال وجنوب الجيزة

ونشرت محافظة الجيزة، على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل، فيديو لمحور الفريق كمال عامر، معلقة: «محور الفريق كمال عامر أول محور مروري حر يربط شمال وجنوب الجيزة، هدية الدولة المصرية لمواطني الجيزة قبل شهر رمضان المعظم لتسهيل الحركة المرورية وتفتيت الكثافات».