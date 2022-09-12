محافظ الجيزة: محور الفريق كمال عامر يحل المشكلات المرورية

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن محور الفريق كمال عامر يسهم في حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة والتخفيف من حدة الاختناقات حيث يُعد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، فضلاً عن دوره في ربط مدينة الجيزة مع محافظة القاهرة من خلال عدد من المداخل وهو ما يسهم بشكل كبير في تقليل زمن الرحلات وخفض معدلات التلوث، في إطار خطة الدولة نحو فتح شرايين مرورية لتسهيل حركة المواطنين.

وأشار إلى أن المحور يربط القوس الجنوبي للطريق الدائري بالمنيب جنوباً بالقوس الشمالي إلى جانب ربط المحاور العرضية الرئيسية «26 يوليو- جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم» بالإضافة إلى شوارع «مستشفى الصدر - الثلاثيني - خاتم المرسلين - مطار إمبابة».

تقدم نسب التنفيذ سواء بالقطاعات العلوية أو بالمسار وطرق الخدمة

وأشار محافظ الجيزة في تصريحات صحفية خلال جولته لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية للمحور بأحياء العمرانية وبولاق الدكرور والعجوزة إلى تقدم نسب التنفيذ سواء بالقطاعات العلوية أو بالمسار وطرق الخدمة الكائنة أسفل المحور.

حرص محافظ الجيزة على معاينة نسب التنفيذ على أرض الواقع وجهود إزالة المنشآت المتعارضة مع الأعمال وذلك بعد تعويض أصحابها إلى جانب تقديم كل سبل الدعم وتذليل العقبات التي تواجه الأعمال لضمان الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء منها.

يتضمن المشروع إنشاء محور حر اتجاهين بعرض «3 - 4 أمتار»، حارة مرورية بكل اتجاه وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض «2 - 3 أمتار» حارة مرورية في كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالي، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.

سرعة الانتهاء من أعمال ازدواج ورفع كفاءة الطريق

تفقد المحافظ سير العمل بالطريق السطحي لمحور كمال عامر بنطاق حي العمرانية وبولاق الدكرور، ومتابعة تنفيذ الأعمال بطريق الخدمات بدءًا من منطقة نصر الدين بحي العمرانية ومرورا بمنطقة المشابك، ومحطة مترو فيصل وأبوقتاتة والتي وجه خلالها المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال ازدواج ورفع كفاءة الطريق وتركيب أعمدة إنارة.

كما تفقد المحافظ سير الأعمال بالقطاعات الكائنة أسفل المحور بمناطق أرض اللواء بحي العجوزة، وشن جولة في مواقف سيارات السرفيس الجديد الذي يخدم قطاعات أرض اللواء «1 و2» وناهيا والذي أقامته المحافظة لتوفير وسائل تنقل للمواطنين بصورة حضارية.

وعاين المحافظ ومرافقوه أماكن الأكشاك الحضارية والساحات أسفل المحور بقطاع أرض اللواء موجهاً برفع كفاءة الأسوار على الجانبين ورفع نواتج الأعمال أولاً بأول بالاضافة إلى المتابعة الدورية والصيانة والحفاظ على حالة النظافة بالساحات.

محافظ الجيزة يستمع إلى شكاوى المواطنين

وخلال الجولة استمع المحافظ لشكاوى عدداً من المواطنين الخاصة بالمصعد الكهربائي لكوبري مشاة أرض اللواء، والتي كلف خلالها المحافظ رئيس حى العجوزة بسرعة صيانة وتشغيل المصعد والسلم الكهربائي للكوبري للتسهيل على المواطنين خاصة من كبار السن.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام وأعضاء مجلس النواب محمد الحسيني، وحسام المندوة ومحمود توشكى، وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق ورؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور والعمرانية ورئيس هيئة النظافة ورئيس جهاز السرفيس وممثل من إدارة مرور الجيزة.